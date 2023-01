Terreurproces in New York begint: hoe Sayfullo Saipov een jonge moeder uit West-Vlaanderen de dood injoeg

Ik herinner het mij nog levendig. Het was de middag van Halloween toen het drama in New York zich voltrok. Vijf lange minuten in de namiddag van 31 oktober 2017, tussen vijf over drie en tien over drie, reed Sayfullo Saipov met zijn Ford Super Duty pick-uptruck in op fietsers en voetgangers aan West Street in Manhattan. Een fietspad langs de Hudsonrivier dat elke dag druk wordt gebruikt door toeristen. Het was de zwaarste terreuraanslag in New York sinds 9/11.

Eerst reed Saipov acht fietsers en voetgangers dood op het brede pad, daarna ramde hij z’n truck tegen een schoolbus. Hij kwam zijn auto uitgerend, schreeuwde "Allahu akbar" en begon wild met twee geweren te zwaaien. Later bleken de wapens een onschuldige luchtkarabijn en een paintball-geweer. Saipov werd op straat in de buik geschoten door een politieman, en gearresteerd. In zijn auto lag een vlag van IS en een handgeschreven verklaring van trouw aan de islamistische terreurgroep.