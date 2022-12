Verpleegkundige Carine uit Rekkem studeert op haar 52e af als huisarts en start eigen praktijk

Carine slaagde in het examen en diende haar ontslag in. In 2011 startte ze aan de opleiding. Ze was toen 40 jaar oud. "De studenten waren even oud als mijn kinderen en de professoren voelden zich in het begin wat ongemakkelijk, maar uiteindelijk liep alles wel los. Ik had al heel wat van de leerstof in de praktijk gezien, maar mijn geheugen liet me op sommige momenten echt in de steek. Twintig aminozuren uit het hoofd leren? Dan vloekte ik echt! Maar straffe koffie en discipline hebben met erdoor geholpen."