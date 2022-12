Vlaams minister Demir (N-VA) ziet Nederlandse kerncentrales als "win-win" voor ons land: "Zouden ze mee kunnen financieren"

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) ziet dat als een kans, zo zegt ze in "De ochtend" op Radio 1. "Vlaanderen is bevoegd voor hernieuwbare energie - wind en zon doen we volop - maar als je wilt voldoen aan onze energiebehoeften, kan je niet anders dan ook kijken naar kernenergie. Die is energie proper en we hebben die know-how (met onder meer het Studie Centrum Kernenergie (SCK) in Mol, red.)."