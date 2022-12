Dit jaar meer journalisten gedood, vooral door de oorlog in Oekraïne

De toename van het aantal moorden op journalisten en andere mediamedewerkers is een grote reden tot bezorgdheid, zegt de IFJ. "Dit is opnieuw een wake-upcall voor regeringen over de hele wereld om actie te ondernemen ter verdediging van de journalistiek, een van de belangrijkste pijlers van de democratie", zegt secretaris-generaal Anthony Bellanger. "Als dat niet lukt, is dat een steun in de rug van mensen die proberen de vrije toegang tot informatie in te perken. Het zal er bovendien toe leiden dat mensen minder in staat zijn om hun leiders ter verantwoording te roepen."

De IFJ lijstte ook op hoeveel journalisten dit jaar achter de tralies zijn beland. Het gaat in totaal om 375 persmedewerkers, 10 jaar meer dan in 2021. Ook dit is opnieuw een stijging. China en Hongkong voeren de lijst aan met 84 journalisten die er momenteel zijn opgesloten, gevolgd door Myanmar (64), Turkije (51), Iran (34), Wit-Rusland (33), Egypte (23), Rusland en de bezette Krim (29), Saudi-Arabië (11), Jemen (10), Syrië (9) en India (7).