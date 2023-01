Woning uitgebrand in Ganshoren

De hulpdiensten werden rond 2.30 uur verwittigd door een getuige. “Bij aankomst van onze ploegen was er sprake van een zwarte rookontwikkeling aan de eengezinswoning”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “De enige bewoner, een zeventiger, had zichzelf in veiligheid gebracht via de tuin van de buren. Hij werd ter plaatse onderzocht door een arts van de MUG."

De brandweer zette in totaal 24 mensen in om het vuur te bestrijden, maar ondanks hun inzet gingen de gelijkvloerse verdieping en de trappenhal volledig in vlammen op. “De brand was ook uitgebreid naar een auto die in de garage geparkeerd stond”, aldus Derieuw. “Omdat de garage te klein was, werd een gat gemaakt in draagmuur, waarna het voertuig naar buiten werd gehaald om te blussen.”



Het huis werd na afloop onbewoonbaar verklaard. Volgens de brandweer gaat het om een accidentele brand.