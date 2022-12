"Triangle of sadness" grote winnaar van de European Film Awards, "Close" valt buiten de prijzen

Ook Eden Dambrine, hoofdrolspeler in de Belgische film “Close”, was genomineerd als beste acteur, maar werd niet bekroond. "Close" was vier keer genomineerd, maar viel buiten de prijzen in Reykjavik. Beste actrice was Vicky Krieps, die keizerin Sissi speelt in "Corsage". De Duitse regisseur Margarethe von Trotta kreeg een European Film Award voor haar hele carrière.