Baby geboren op KLM-vlucht, moeder wist niet dat ze zwanger was

Het vliegtuig was woensdag onderweg van Guyaquil, in Ecuador, naar Spanje en zou een tussenlanding maken in Amsterdam. Een paar uur voor de landing kreeg een vrouwelijke passagier last van haar buik. Ze ging naar het toilet en had na twee persweeën plots een baby in haar handen, een jongetje. Aan boord van het vliegtuig zaten twee artsen en een verpleegkundige uit Oostenrijk, die de moeder na haar bevalling geholpen hebben.

"Tamara had geen idee dat ze zwanger was geweest en was behoorlijk overvallen door het gebeuren", schrijft het Spaanje Gasthuis Haarlem Zuid, waar moeder en zoon na de landing op Schiphol naartoe gebracht zijn. "Mama en kind waren gelukkig in goede gezondheid." Het kindje kreeg de naam Maximiliano, naar Maximilian, een van de medici aan boord van het vliegtuig.