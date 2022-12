Brussels Airport verwacht vrijdag hinder door nationale betoging

Voor vrijdag 16 december is er geen stakingsoproep, maar door de betoging gaan heel wat mensen niet aan het werk om mee te kunnen manifesteren. Op de luchthaven van Zaventem verwacht men vooral een impact bij de controle en de bagageafhandeling, twee cruciale diensten. "Op basis van gegevens over het aantal werkwilligen, hebben we aan de luchtvaartmaatschappijen gevraagd om hun capaciteit die dag met 70 procent te verminderen", bevestigt de woordvoerster. De resterende 30 procent van de vluchten zou dan zonder problemen, mét bagage, kunnen worden uitgevoerd.

De volgende dagen lopen er nog gesprekken met de luchtvaartmaatschappijen. Passagiers zullen persoonlijk door hun luchtvaartmaatschappij op de hoogte gebracht worden als hun vlucht wordt geschrapt of verplaatst, klinkt het.