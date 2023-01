In Viversel is de laatste nieuwe brug over Albertkanaal in Limburg geplaatst

In Viversel, in Heusden-Zolder, is een nieuwe stalen boogbrug over het Albertkanaal geplaatst. Daarmee is de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal in Limburg voltooid. Als de laatste drie bruggen in de provincie Antwerpen verhoogd zijn, zal het Albertkanaal overal een doorvaarthoogte van 9,10 meter hebben.