Verrassingsfeest en video voor Christiane die al 50 jaar in Delhaize Willebroek werkt: "Ze moet eigenlijk met pensioen, maar wil nog niet"

In Willebroek is vandaag Christiane Biesemans gevierd met een verrassingsfeest. Ze werkt al vijftig jaar bij de Delhaize in het dorp. Eigenlijk moet ze in maart 2023 met pensioen, maar dat wil ze liever niet. "Ze is een monument in onze winkel, we zoeken nu naar een oplossing zoals een flexi-job", klinkt het. Er werd zelfs een video gemaakt om haar te overtuigen om te blijven.