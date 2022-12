De boodschappen van PS-voorzitter Paul Magnette

Magnette verzet zich ook tegen een eventuele samenwerking van N-VA met Vlaams Belang. Dat was de volgende boodschap. "Als N-VA in 2024 op lokaal of regionaal niveau met Vlaams Belang in zee gaat, dan spreek ik er niet meer mee", verzekerde Magnette. "De N-VA is niet meer welkom dan." Waarop Bart De Wever in het "Nieuws" van VTM repliceerde dat een samenwerking tussen N-VA en Vlaams Belang wel degelijk mogelijk is. Hij somde op dat dit zou kunnen wanneer Vlaams Belang bereid is om afscheid te nemen van mensen die achter Poetin aanlopen, of van mensen die over de racistische schreef gaan, antisemitische praat vertellen, seksistische praat vertellen of mensen op hun seksuele identiteit aanvallen.