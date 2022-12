"Een van de zwartste pagina's in mijn leven": premier De Croo over het ontslag van staatssecretaris De Bleeker

Vorige maand moest staatssecretaris van Begroting Eva De Bleeker (Open VLD) opstappen na "materiële fouten" in de begroting. In de cijfers die zij aan het parlement gaf, waren de kosten voor de definitieve verlaging van de btw op energie al meegerekend, terwijl dat volgens De Croo zo niet hoorde te zijn. Daardoor was het gat in de begroting plots 1,5 miljard euro groter dan de premier had gezegd. Ook in een nieuw document slopen nadien fouten en dat bezegelde haar lot.