Vier verdachten aangehouden in corruptieonderzoek bij het Europees Parlement

Volgens het federaal parket loopt er al enkele maanden een onderzoek omdat de speurders van de federale gerechtelijke politie vermoeden dat een land van de Perzische Golf probeert om de economische en politieke besluitvorming van het Europees Parlement te beïnvloeden, door aan derden met een politieke en/of strategische positie binnen het Europees Parlement grote geldbedragen te betalen of aanzienlijke geschenken aan te bieden. Volgens onze informatie zou het om Qatar gaan.

In dat onderzoek werden vrijdag zestien huiszoekingen verricht in Elsene, Schaarbeek, Kraainem, Vorst en Brussel, en werden zes personen opgepakt. Ook namen de speurders 600.000 euro aan cash geld in beslag, naast een hoop informaticamateriaal en mobiele telefoons.

Vier van die zes zijn nu onder aanhoudingsbevel geplaatst. Volgens het Franse persbureau AFP bevindt de intussen geschorste vicevoorzitter van het Europees Parlement Eva Kaili (S&D) zich bij die vier mensen.