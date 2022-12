Zoektocht in de Panne naar zeehond met visnet rond de hals: "Levensbedreigende situatie"

"Gisteren kreeg ik een berichtje van iemand die aan het wandelen was op het strand van De Panne. Er lag een zeehond te rusten, maar het dier had een visnet rond de hals", zegt de schepen van Dierenwelzijn, Wim Janssens (ACT!E). We hebben onmiddellijk de mensen van het NorthSealTeam opgeroepen. Dat zijn vrijwilligers die zich bekommeren om de zeehonden aan onze kust. Ik ben met hen ter plaatse geweest en de situatie was redelijk duidelijk: dit is levensbedreigend voor het dier. Het is een dik, groen net rond de hals. Je kan er niet naast kijken. Eigenlijk is het meer net dan zeehond."

"We hebben de brandweer opgeroepen, maar toen de hulpdiensten ter plaatse waren, koos het dier voor het ruime sop. Dat gaf ons hoop, want het dier is duidelijk nog in goede gezondheid. Hij blijft zwemmen voor de kust. De zeehond is al meerdere malen gespot, maar nu moet het nog eens aan land komen, zodat we het dier kunnen bevrijden van het net dat rond zijn hals zit."