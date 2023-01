Groot Begijnhof Leuven bij kaarslicht: middeleeuwse sfeer

Tamara is één van de bezoekers. "Ik ken het Begijnhof nog maar recent. Het is echt een dorpje op zich. Echt een unieke sfeer. Ook fijn dat je in de Begijnhofkerk zelf een kaarsje kan gaan aansteken." Marianne genoot van de gezellige drukte: "Echt magnifiek, al die kleine vlammetjes. Ik heb hier nog op kot gezeten. Het is in de loop van de jaren zeer mooi gerestaureerd."