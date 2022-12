Haal de extra dekentjes maar boven: het wordt bibberen de komende dagen

De dag begint zwaarbewolkt tot betrokken met vooral in de Ardennen aanvriezende mist. In de loop van de dag verschijnen er enkele opklaringen. Er is kans op enkele lokale sneeuwbuitjes, maar het blijft toch vaak droog. De maxima liggen tussen ­3 graden in de Hoge Ardennen en tot +2 of +3 graden in Vlaanderen.

Vanavond en vannacht wordt het wisselend bewolkt met op sommige plaatsen brede opklaringen. Initieel is er nog kans op enkele lokale sneeuwbuien, maar al snel wordt het overal droog. De minima liggen tussen ­9 graden in de Hoge Venen, ­5 graden in de Kempen en ­1 of ­2 graden aan zee.

Morgen wordt het, na een stevige vriesnacht met lokaal nevel of mist, vrij zonnig. De maxima liggen tussen ­3 en 0 graden in de Ardennen en liggen elders rond +1 of lokaal +2 graden. De zuidoostenwind is eerst zwak en wordt later overwegend matig. In de nacht naar dinsdag koelt het opnieuw sterk af en moeten we rekening houden met minima van ­4 graden aan zee en ­10 graden in de Ardennen.