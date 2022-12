Iraanse munt zakt naar nieuw dieptepunt tegen achtergrond van aanhoudend protest

Er werd gehoopt dat nieuwe onderhandelingen over een nucleair akkoord de handel nieuw leven zouden inblazen. Vooral de export van ruwe olie zou Iran veel inkomsten kunnen opleveren. Maar zo'n deal lijkt verder weg dan ooit nu er nieuwe sancties tegen Iran zijn afgekondigd, een reactie op het massale protest dat het land sinds september in zijn greep houdt. Het ontstond na de dood van de jonge vrouw Mahsa Amini nadat ze gewelddadig was opgepakt door de zedenpolitie en mondde uit in aanhoudende demonstraties tegen de autoritaire religieuze leiders die sinds 1979 aan de macht zijn in Iran.

De relaties werden nog meer op scherp gezet na de eerste executie van een demonstrant, de 23-jarige rapper Mohsen Sheakri, eerder deze week. Mensenrechtenorganisaties vrezen dat er snel andere executies kunnen volgen. Volgens Iraanse mensenrechtenactivisten zijn al 12 mensen ter dood veroordeeld sinds het begin van de massale protestgolf. Volgens hun cijfers zijn ook al 485 mensen omgekomen bij het protest, en werden 18.200 anderen opgepakt.