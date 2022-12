Ervaringsdeskundige Cindy Van Geldorp: "Kansarmoede is en blijft een structureel probleem, het is geen verhaal van 'eigen schuld, dikke bult'"

Cindy Van Geldorp benadrukt dat kansarmoede ook een structureel probleem is waar je niet makkelijk zelf uitraakt. "Soms zijn er ook gewoon structuren die kansarmoede mee versterken of in de hand blijven werken." Ondersteuning is volgens haar dan ook erg belangrijk. Ook voormalig K3-zangeres Kristel Verbeke groeide op in kansarmoede en getuigt over het belang van individuele steun. "Je moet echt mensen hebben die in jou geloven. Ik had een leerkracht op school die zei dat een diploma belangrijk was en dat we dat samen zouden behalen."