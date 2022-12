MR-voorzitter Bouchez eist onmiddellijk vertrek van griffier Waals Parlement

"We moeten stoppen met symbolen. Er zijn specifieke verantwoordelijkheden", aldus Bouchez, die opmerkte dat geen enkele MR'er deelnam aan de reizen en de partij tegen de bouw van een tunnel tussen het parlement en het Huis van Parlementsleden was. MR-voorzitter Bouchez is wel in tweede instantie bereid tot een herschikking van het bureau.

De voorbije maanden kwam het ene na het andere aan het licht over de budgetten in het Waals Parlement. Verschillende gebeurtenissen tonen aan dat daar kwistig mee wordt omgesprongen.