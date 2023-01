Nieuw bord aan fabriek Tereos in Aalst herdenkt slachtoffer van dodelijk verkeersongeval

"We zijn blij met de maatregelen die de stad nam, maar we willen mensen er attent op maken dat de omgeving nog steeds onveilig is", klinkt het bij Sarah De Smet van het Sint-Jozefscollege. "Het is dan ook goed dat de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen een bord heeft geplaatst om mensen daar bewust van te maken."

Het bord heeft niet alleen een sensibiliserende betekenis. "Het is ook de bedoeling dat mensen even stil kunnen staan bij het tragische verlies van de jongen die bij ons naar school ging. We willen dan ook onze steun betuigen aan de ouders die het nog steeds moeilijk hebben."