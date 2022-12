Oekraïens familie-epos "Aleksandra" wint De Bronzen Uil, de prijs voor de beste debuutroman

De Bronzen Uil, de prijs voor de beste debuutroman, is uitgereikt op Het Betere Boek en de winnaar is Lisa Weeda (33) uit Nederland. Zij heeft zelf Oekraïense wortels en legde in haar eerste roman “Aleksandra” een zoektocht naar haar familie vast. Haar roman werd goed onthaald door lezers en critici en wint nu De Bronzen Uil.