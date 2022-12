Drie doden bij schietpartij in Rome, onder de slachtoffers ook een vriendin van Italiaanse premier Meloni

De bewonersvereniging was samengekomen in een bar in het noorden van Rome, buiten het centrum. Een getuige vertelde tegenover het Italiaanse persagentschap Ansa hoe de man de ruimte binnenstapte, de deur dichtdeed en riep "Ik ga jullie allemaal doden". Daarna opende hij het vuur.

Drie vrouwen werden gedood, vier mensen raakten gewond. De man kon uiteindelijk worden overmeesterd door andere aanwezigen en werd daarna ingerekend door de politie. Volgens de Italiaanse openbare omroep Rai had de man verschillende conflicten met de bewonersvereniging in kwestie.

Een van de dodelijke slachtoffers was een vriendin van de Italiaanse premier Meloni. Op Instagram betuigt Meloni haar medeleven. "Nicoletta was een beschermende moeder, een oprechte en discrete vriendin, een sterke en kwetsbare vrouw tegelijk", klinkt het.

Nog volgens premier Meloni is de schietbaan waar de verdachte het wapen onrechtmatig had meegenomen verzegeld voor onderzoek. De man had geen vergunning gekregen voor het wapen.