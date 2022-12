Twitter herlanceert maandag het betalende "blauwe vinkje", maar het gaat Apple-gebruikers meer kosten dan anderen

De nieuwe abonnementsformule brengt nog enkele extraatjes mee, meldt Twitter. Het zal voor betalende gebruikers ook mogelijk zijn om een boodschap nog te corrigeren na publicatie en ze zullen video's kunnen uploaden in hogere kwaliteit (1.080p).

Waarom de inschrijving meer kost via de iOS App Store is niet duidelijk. Dat Apple-gebruikers meer moeten betalen, heeft mogelijk het te maken met de hogere kosten in de App Store. Elon Musk, die Twitter eerder dit jaar na veel vijven en zessen overnam voor 44 miljard dollar, heeft in november enkele tweets gestuurd waarbij hij verbolgen reageerde op de beslissingen van Apple. Even circuleerde zelfs het gerucht dat Twitter niet meer zou worden aangeboden in de App Store, maar zo ver kwam het uiteindelijk niet. Tijdens een meeting met Apple-baas Tim Cook zouden de plooien zijn gladgestreken.