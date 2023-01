Veel volk op straat voor derde tractorlichtstoet in Steenokkerzeel

Opvallend was de mix van jong en oud die allemaal samen, ondanks de vrieskou, in groten getale naar buiten kwamen om van het lichtspektakel te genieten. “Het was één massa volk op straat. Overal waren er burenfeestjes aan de gang”, zegt een blozende burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA). Op vraag van een lokale landbouwster werd de verlichte tractorstoet twee jaar geleden voor het eerst georganiseerd om de inwoners op een coronaveilige manier te laten genieten van de kerstsfeer. Het evenement is intussen op weg om een jaarlijkse traditie te worden.