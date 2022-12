Verdachte van Lockerbie-aanslag in handen van Amerikaanse justitie

In 2001 werd een andere Libiër, Abdelbaset al-Megrahi, veroordeeld voor zijn rol in de aanslag nadat hij had terechtgestaan voor een speciaal samengestelde Schotse rechtbank in Nederland. Hij is tot nog toe de enige die voor de aanslag werd veroordeeld. De man kreeg levenslang, maar kwam acht jaar na zijn veroordeling vrij omdat hij ongeneeslijk ziek was. Drie jaar later overleed hij in Libië.