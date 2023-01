Wereldlichtjesdag: overleden kinderen over heel de wereld herdacht, ook in Limburg

Maar ook op andere plaatsen werden vandaag lichtjes aangestoken om overleden kinderen te herdenken. In Hamont-Achtel werd aan het Huis van het Kind een hart gemaakt met brandende kaarsjes. In Beringen werden onder meer kaarsen geplaatst aan het stadhuis en daar werd ook de "koestervlag" uitgehangen. En ook de zogenaamde "troostplekken" in Beringen werden in licht gehuld. In Lummen werden sterrenkindjes herdacht in het sterrenbosje aan de Duizendjarige Eik. In Hechtel-Eksel is er voor een herinneringsmuur gezorgd aan het Huis van het Kind. Daar kunnen namen van overleden kinderen, kleinkinderen, broertjes of zusjes neergeschreven worden en kan er ook een foto worden geplaatst.

In Halen werd dit weekend ook een sterrenweide geopend op de begraafplaats Velpen in Halen. In Hasselt werd op het oude kerkhof in het centrum een nieuw monument ter ere van sterrenkindjes onthuld. Een eerder kunstwerk van de Hasseltse kunstenares Peggy Antheunis werd begin dit jaar door vandalen vernield.



De jaarlijkse wereldlichtjesdag is meteen ook de start van een "koesterweek" in veel gemeenten, een initiatief van de vzw Berrefonds die al 14 jaar met allerlei activiteiten ouders van overleden kinderen probeert te steunen.