Wolf doodgereden in Limburg: "Welkom Wolf" dreigt met rechtszaak tegen Vlaamse overheid om wolf beter te beschermen

Welkom Wolf/Landschap vzw dreigt ermee een rechtszaak te starten tegen de Vlaamse overheid, omdat Vlaanderen te weinig zou doen om wolven te beschermen. Vanmorgen nog is een wolf doodgereden op de N74 in Hechtel, in Limburg. Onderzoek zal nu moeten uitwijzen of het gaat om een van de welpen van de roedel wolven die in de buurt woont.