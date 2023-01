Woning volledig uitgebrand in Dessel: huis onbewoonbaar, geen slachtoffers

In Dessel is zaterdagavond een huis helemaal uitgebrand. Toen de brandweer ter plaatse kwam, sloegen de vlammen al naar buiten. Het vuur is wellicht ontstaan op de benedenverdieping en is dan via het houten plafond doorgeslagen naar de bovenverdieping. Het hele woongedeelte brandde uit en is daardoor onbewoonbaar.