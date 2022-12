"Deelfrigo" in Tongeren helpt buurtbewoners die het minder breed hebben

“Het is heel moeilijk om die mensen te bereiken omdat ze natuurlijk ook een trots hebben en dat is heel logisch. Daarom dat we hier een koelkast geïnstalleerd hebben. We gaan nu ook een oproep lanceren aan alle inwoners van en rondom Tongeren, om maaltijden in die koelkast te plaatsen.”

De koelkast is in principe voor iedereen toegankelijk: “We gaan er natuurlijk van uit dat mensen er geen misbruik van maken en voor zover wij weten is dat niet het geval. We merken dat mensen voldoende respect hebben om alleen dat mee te nemen wat ze echt nodig hebben.”