“Hier is ’t te doen!”: provincie Vlaams-Brabant lanceert campagne om lokale handel te steunen

De stad Diest ziet een actie als deze graag komen. “Door deze campagne is er meer beleving in de stad, en dat is belangrijk", stelt schepen voor Lokale Economie van Diest, Maurits Vande Reyde (Open Diest). "Dat is niet alleen goed voor de lokale handel, maar ook voor de horeca. Die beleving en gezelligheid is ook dé manier voor steden en gemeenten om zich te onderscheiden van het online shoppen."