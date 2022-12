Moord, omkoping en zelfverrijking: hoe "parvenu's" en schandalen de PS blijven achtervolgen

In de jaren 90 komen de PS en haar Vlaamse zusterpartij SP in een storm terecht. Luchtvaartbedrijven Agusta en Dassault blijken in de jaren 80 een aantal grote defensiebestellingen te hebben binnengerijfd dankzij de uitbetaling van een aantal "commissielonen", vooral aan politici van socialistische signatuur. Bij de PS wordt de positie van de drie Guy's onhoudbaar: in 1994 nemen zowel Waals minister-president Guy Spitaels, vicepremier en minister van Defensie Guy Coëme als Waals minister Guy Mathot ontslag. Bij de Vlaamse socialisten ziet Willy Claes zich gedwongen ontslag te nemen als secretaris-generaal van de NAVO. Spitaels, Coëme en Claes krijgen een voorwaardelijke straf, Mathot wordt vrijgesproken.



De affaire Agusta-Dassault komt aan het licht door het onderzoek naar de moord op PS-kopstuk André Cools. Volgens sommige geruchten is Cools vermoord omdat hij op de hoogte was van de betaling van smeergeld door Agusta en had hij gedreigd dat bekend te maken. Oud-minister Alain Van der Biest wordt genoemd als opdrachtgever voor de moord. Hij verschijnt nooit voor de rechter, want in 2002 pleegt hij zelfmoord. Zijn privé-secretaris Richard Taxquet krijgt 20 jaar.