Paardenchirurg uit Lummen 'viert' oudjaar te vaak aan de operatietafel: "Elk jaar jaagt vuurwerk paarden door de omheining"

De dieren op tijd op stal zetten, wattenproppen in de oren en muziek opzetten zijn enkele tips van Tom om oudejaarsavond aangenamer te maken voor paarden. Maar ook Iris Caethoven, wiens paard verzorgd wordt in de kliniek, heeft nog een gouden raad voor mensen die graag vuurwerk afvuren. "Er zijn elk jaar verhalen van paarden die verongelukken door het lawaai", zegt Caethoven. "Waarom zou je het geld, dat je steekt in dat beetje plezier, niet geven aan een goed doel in deze tijd van het jaar? Als je dat niet wil, kan je ook geluidsarm vuurwerk kopen of een lasershow organiseren. Er zijn genoeg alternatieven om het nieuwe jaar goed in te zetten zonder onnodige stress bij dieren te veroorzaken."