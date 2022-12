Illegale weg onthuld in Braziliaanse Amazonewoud: goudzoekers smokkelden zware graafmachines tot diep in beschermd inheems gebied

Het gebied van de Yanomami is al langer dan vandaag een doelwit van illegale mijnbouwers, op zoek naar tinerts en goud. Al in de jaren 1970 en 1980 streken ze neer in de regio, aangepord door de toenmalige dictatuur. Voor de Yanomami was het een hel: hun dorpen werden vernield en de bevolkingsgroep werd gedecimeerd door epidemieën als de mazelen en de griep. Begin jaren 1990 werd een gebied van zo'n 10 miljoen hectare beschermd, om het leefgebied en de culturele identiteit van de Yanomami te beschermen.

Een maatregel die in de decennia daarna niet het gewenste effect had. Door de stijgende goudprijzen en de stijgende armoede lokte de illegale mijnbouw voortdurend nieuwe arbeidskrachten. De aanslag op het Amazonewoud en het gebied van de Yanomami in het bijzonder nam nog toe tijdens het presidentschap van Jair Bolsonaro, die een voorstander is van de commerciële exploitatie van inheems gebied. Tijdens zijn presidentschap waren alleen al in het gebied van de Yanomami naar schatting 25.000 illegale mijnwerkers aan de slag.

Volgens een rapport van Hutukara Associação Yanomami, de belangrijkste vertegenwoordiging van de Yanomami in Brazilië, zou de illegale mijnbouw in hun gebied in de jaren 2016 tot 2020 met meer dan 3.000 procent zijn toegenomen. Meer dan de helft van de Yanomami-bevolking is daar op de een of andere manier door getroffen.