Bal Rat Mort in Oostende stopt ermee na 124 jaar

De eerste editie van het Bal Rat Mort dateert al van 1898. Een groep jonge mannen uit Oostende, onder wie James Ensor, had goed gefeest in Parijs. Ze besloten om een groot bal in Oostende te organiseren met de Cercle Cecilia. Het was ook een liefdadigheidsbal, want een deel van de opbrengst ging naar goede doelen.

Elk jaar stond het Bal Rat Mort in het teken van een thema. De deelnemers verkleedden zich in de stijl van die thema's. Sommige balgangers maakten indruk met excentrieke en gewaagde kledij. Buiten het Kursaal stond publiek te kijken naar de uitbundig verklede feestvierders die aankwamen voor het bal.