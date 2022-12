Pas bevrijd en al meteen in de politiek: wapenhandelaar Viktor Boet wordt lid van nationalistische partij in Rusland

Viktor Boet wordt ook wel “de koopman des doods” genoemd. Hij is een voormalig officier van het Sovjetleger die na de val van de Sovjet-Unie voor eigen rekening wapens van Sovjetmakelij wereldwijd begon te verhandelen. Boet bouwde een erg efficiënte organisatie uit en leverde wapens aan tegen elkaar vechtende partijen in onder meer Liberia en Sierra Leone in West-Afrika, maar ook in Afghanistan en Colombia. Boet verzorgde ook transport voor troepen van de Verenigde Naties in Somalië en Franse troepen in Rwanda.

In 2008 werd hij in Thailand opgepakt en daarna uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Hij kreeg een gevangenisstraf van 25 jaar.