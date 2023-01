Brandweerwagens Dendermonde in colonne verhuisd naar nieuwe kazerne: "Uitrukken wordt veel eenvoudiger"

In de nieuwe kazerne is ook een nieuwe wasplaats en de plek waar de ademluchttoestellen worden gevuld, zit in een nieuw jasje. De nieuwe kazerne werd samen met de brandweer ontwikkeld. "Onze oude kazerne was eigenlijk een oude autogarage die omgebouwd was tot een brandweerkazerne, maar het was nooit een gebouw op maat."

"Voor de nieuwe kazerne hebben we bijna twee jaar rond de tafel gezeten. Er zijn plannen uitgewerkt met de architecten en de stad Dendermonde en hebben wij vanuit de brandweer mee mogen beslissen. Ook de manschappen hebben hun zegje mogen doen, waardoor we nu een in optimaal gebouw zitten."

Samen met de 19 voertuigen zijn ook de 80 vrijwilligers dit weekend verhuisd. De 15 werknemers van de administratieve en logistieke diensten verhuizen begin januari.