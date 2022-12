Brandweerkorpsen in Antwerpse haven gaan nauwer samenwerken: "Eén type blusschuim voor iedereen"

In de Antwerpse haven is het Brandweernetwerk Zeehaven-Schelde voorgesteld. Verschillende brandweerkorpsen in het havengebied gaan nauwer samenwerken. Het gaat om een publiek-private samenwerking tussen Port of Antwerp-Bruges, Brandweer Zone Antwerpen, Hulpverleningszone Waasland en de industriële partners BASF, Evonik, Covestro, TotalEnergies en de Kerncentrale van Doel. Ook de chemische sectorfederatie Essencia steunt het initiatief. Veel bedrijven in die sector hebben verplicht een eigen brandweerkorps dat snel kan ingrijpen als het misgaat.

"Alle partners in dit verhaal zijn verbonden door de haven en dus delen we de risico's. De Antwerpse haven heeft heel veel sevesobedrijven. Dan is het niet gek dat je met je naburige zones en private brandweerkorpsen van die bedrijven gaat samenwerken", aldus Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA). "Er komt bijvoorbeeld één type blusschuim voor alle partners. Door samen zaken aan te kopen kunnen we besparen."

"We gaan ook kennis over chemische producten en processen delen, net zoals het materiaal en de middelen die we gebruiken", vult Johan Spruyten aan van het bedrijf Evonik. "Er lopen trouwens ook gesprekken met andere partners. Mogelijk zal ons Brandweernetwerk de komende jaren nog uitbreiden."