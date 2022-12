Burgercoöperatie vraagt mensen "die het niet nodig hebben" om energiepremie te storten aan armoedeorganisaties in de Kempen

Inwoners uit de Kempen kunnen hun energiepremie afstaan aan T' ANtWOORD in Turnhout, Al-arm in Geel, Ons Huis in Mol of De Fakkel in Herentals. "Dit is geweldig nieuws. Door de energiecrisis hebben we het aantal mensen dat in de problemen kwam, serieus zien toenemen. Ook gezinnen die voordien niet in armoede leefden, stonden voor onze deur", zegt Chris Dielis van T' ANtWOORD. "Ze komen voor een warme maaltijd of warme douche, maar ook voor een goed gesprek of advies en dienstverlening."