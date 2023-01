Charter "Recht op Onderwijs voor Zieke Kinderen" ondertekend in Brugge

In de provincie West-Vlaanderen zijn er vier organisaties actief, zoals het steunpunt onderwijs voor zieke kinderen Klasziekaal, vzw Bednet, vzw School & Ziekzijn en de West-Vlaamse ziekenhuisscholen Penta.

Het is ontzettend belangrijk voor zieke kinderen om les te kunnen volgen, thuis of in het ziekenhuis. "Zo blijven ze ook contact hebben met klasgenoten", zegt kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens. "Er zijn initiatieven, maar we merken op het terrein dat het nog veel te weinig bekend is. Er zijn ook leraars te kort, dat is zo in het gewone onderwijs, maar ook voor tijdelijk onderwijs aan huis, zoals TOAH (Tijdelijk Onderwijs Aan Huis) leerkrachten. Maar vaak weten mensen het niet. De artsen, de scholen, de ouders ... Ze weten niet welke mogelijkheden er zijn."