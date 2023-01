Citadel Diest wordt gerestaureerd en krijgt nieuwe bestemming

"We zijn heel blij met de steun van de Vlaamse overheid in onze stad", zegt schepen van Stadsontwikkeling Bart Stals (DDS). "Het is een enorm bedrag voor een stad als Diest. We gaan de courtines renoveren, dat zijn de historische ruimtes in de vestingsmuren van de citadel. Die zijn ook beschermd. Daar gaan we de academie in onderbrengen. Dit wordt de start van de hele herbestemming van de citadel."