"Close" van Lukas Dhont genomineerd voor Golden Globe voor beste niet-Engelstalige film

Dhont is op dit moment wel in New York om de film te promoten in de aanloop naar die Oscarnominaties. "Mensen reageren hier tijdens de screenings met enorm veel enthousiasme en je voelt dat de film als een kanshebber (voor de Oscars) gezien wordt, maar die ceremonie is pas in maart. De Golden Globes zijn al in januari. Alles kan nog gebeuren. We leven ernaartoe. We geven alles wat we hebben en dan is het afwachten, zien wat er gebeurt."