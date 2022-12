Angelo Badalamenti, de componist van soundtrack van serie "Twin Peaks" en film "Blue velvet" is overleden

De Amerikaanse componist Angelo Badalamenti is op 85-jarige leeftijd overleden in zijn woning in New Jersey. Badalamenti componeerde muziek voor meer dan honderd films en televisieseries.

De composities die Badalamenti maakte voor regisseur David Lynch behoren tot de bekendste werken van de componist met Siciliaanse roots. Hij schreef onder meer de muziek voor de televisieserie "Twin Peaks" en de langspeelfilms "Blue velvet", "Wild at heart", "Lost highway", "The Straight story" en "Mulholland drive".

Het talent van Badalamenti werd ook door andere filmmakers opgemerkt. Zo werkte hij mee aan de soundtrack van onder meer "The beach", "A nightmare on Elmstreet", "Arlington Road" en "Un long dimanche des fiançailles. Daarnaast heeft hij samengewerkt met bekende artiesten als Marianne Faithfull, Pet Shop Boys en Anthrax.