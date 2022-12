Alweer een crèche dicht:'t Fopspeentje in Roeselare

Het Agentschap Opgroeien schorst de vergunning van 't Fopspeentje in Roeselare. Daardoor mag de crèche drie maanden lang geen kinderen opvangen. Ze had een vergunning om 25 kindjes op te vangen.

Daardoor moeten de ouders op zoek naar een andere opvangplaats voor hun zoontje of dochtertje. Het stadsbestuur van Roeselare biedt hen daarbij hulp. Schepen Michèle Hostekint (Vooruit): "We nemen via het lokaal loket kinderopvang de verantwoordelijkheid op ons om samen met de ouders op zoek te gaan naar alternatieve opvangmogelijkheden. Ouders kunnen contact opnemen met Stad Roeselare om de komende periode samen op zoek te gaan naar een mogelijke oplossing."

Contact voor ouders: telefonisch via 051 26 24 64 of per e-mail via samenleven@roeselare.be. De dienst is bereikbaar: maandag tot en met donderdag: van 8.30 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur en vrijdag: van 8.30 tot 12 uur en van 13.30 tot 15 uur.