Daders krijgen 5 en 6 jaar cel na home-invasion in Brussel

In de kelder van het gebouw kon de politie een eerste verdachte oppakken. Nadien werd ook zijn kompaan ingerekend na een korte achtervolging. Die laatste was op het moment van zijn arrestatie in het bezit van het horloge van het slachtoffer, 2.200 euro cash geld, een gouden munt, een smartphone en autosleutels. Toen de politie nadien de woning doorzocht, bleek dat de daders een mes, een hakbijl en twee vuurwapens hadden meegenomen om de feiten te plegen.

Beide mannen zijn nu door de correctionele rechtbank veroordeeld tot 5 en 6 jaar cel. Uit het onderzoek van de recherche van de Brusselse politie bleek dat een van hen ook gelinkt kon worden aan een eerdere inbraak bij hetzelfde slachtoffer en ook betrokken was bij een inbraak in Meise. De tweede verdachte was in het verleden dan weer al veroordeeld voor gelijkaardige feiten.