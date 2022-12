Defecte lift veroorzaakt al 13 dagen hinder in seniorenwoningen Hogevijf in Hasselt

En dus deelde Eleonore haar verhaal op facebook. “Omdat ik in een droevige bui was.” De eindejaarsperiode komt namelijk snel dichterbij, en dus ook enkele feesten die de 86-jarige vrouw zonder lift zou moeten missen. “Mijn kleindochter wordt 21 jaar, ik kan niet gaan. En er is ook nog een kerstfeest met de hele familie. Dat is dit jaar extra speciaal, want het is in mijn oude huis, dat gerenoveerd is door mijn kleinzoon die er nu woont.”