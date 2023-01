Denderleeuw, Erpe-Mere, Haaltert en Lede werken samen om digitale kloof bij inwoners te verkleinen

De vier gemeenten werkten eerder al samen rond digitale projecten, maar nu gebeurt het op een gestructureerde manier. Zo worden de bibliotheken ingezet om de inwoners te bereiken die niet zo vertrouwd zijn met het digitale. Daar komen Digipunten, want bibliotheken zijn plaatsen waar ook alle scholen naar toe gaan en die zo ook de kinderen kunnen bereiken die minder vertrouwd zijn met de nieuwe digitale wereld.

Door de kinderen te bereiken, weten de gemeenten ook waar en bij wie er een tandje moet worden bijgestoken. "We bieden al veel cursussen aan, maar als we merken dat er mensen of groepen zijn die nog meer hulp nodig hebben, kunnen we vlug ingrijpen. We willen iedereen mee in de digitale wereld krijgen en dat vergt een inspanning van iedereen", zegt schepen Bart Ottoy (CD&V) van Haaltert.