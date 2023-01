Dendermonde heeft plan klaar om de omgeving aan te passen aan klimaatveranderingen

Het klimaatadaptieplan van de stad Dendermonde is er gekomen na gesprekken met iedereen uit de bevolking. Ook de industrie, de landbouw en de inwoners zijn erbij betrokken geweest. "Die participatie was voor ons zeer belangrijk", zegt Leen Dierick. "Het is belangrijk voor de toekomst van de stad dus moet iedereen zijn zegje kunnen doen en dus hebben we al die meningen van verschillende groepen samen gebundeld in een plan en daar moeten we naar de toekomst mee aan de slag." Hoe de stad dat concreet zal aanpakken is nog niet duidelijk. Elk jaar kunnen er maatregelen komen, die dan besproken en geëvalueerd worden in samenspraak met alle betrokkenen.