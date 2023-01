"Doe een velo cadeau": eindejaarsactie van de Leuvense Fietsschool

Bij de Fietsschool merken ze dat fietsen vaak het leven van mensen verandert van zodra ze het onder de knie hebben. "Het is een stuk vrijheid", vertelt Hannelore Depypere van de Fietsschool. "Voor veel vrouwen betekent het ook emancipatie omdat ze voor vervoer niet meer afhankelijk zijn van familie. Maar onze leerlingen voelen zich ook fitter, zelfs mentaal want fietsen doet zorgen vergeten. En het is vaak ook een manier om makkelijk op je werk te geraken. Fietsen is ook geluk."