Cyberaanval dwingt Antwerpse politie om vier extra kantoren te openen omdat afspraak maken niet meer kan

De Antwerpse politie, die ook getroffen is door de cyberaanval op de stedelijke diensten, opent vier extra politiebureaus. "Een afspraak maken met één van onze kantoren is onmogelijk. Daarom openen we vier extra politiekantoren waar je zonder afspraak langs kan gaan", zegt politiewoordvoerder Willem Migom aan Radio2 in Antwerpen.