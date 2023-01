Duffel gaat eerlijke natuursteen gebruiken voor straten en gebouwen: “Vermijden dat er sprake is van kinderarbeid”

In sommige landen worden er namelijk kinderen ingezet om natuursteen te winnen. “Natuursteen wordt niet overal op de juiste manier gewonnen. Zo is er soms sprake van misbruiken in verband met kinderarbeid, vakbonds- of mensenrechten, die zeer schadelijk zijn voor de veiligheid en de gezondheid”, zegt Jos Hellemans (CD&V), schepen voor Openbare Werken. “Door deze overeenkomst willen we een signaal geven en kunnen we er in de toekomst zeker van zijn dat onze aankopen voldoen aan de normen die we voor onszelf stellen.”